Премьер Монголии распорядился убедить население страны в пользе АЭС

Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар распорядился начать кампанию по информированию населения об экономических перспективах страны от строительства АЭС малой мощности, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго страны.

Строительство электростанции Монголия обсуждает с Россией в течение уже нескольких лет. В качестве одной из потенциальных площадок рассматривается район, где проектируется город Новый Хархорин — на месте бывшей столицы Монгольской империи Каракорума. «Росатом» предлагает стране современные реакторы РИТМ-200, доказавшие свою надежность стабильной работой на атомных арктических ледоколах.

Ранее вице-спикер Великого государственного хурала (парламента) Монголии Бухчулууны Пурэвдорж во время обсуждения поправок в закон «Об атомной энергетике» сообщил об активных переговорах с РФ о возможности возведения станции на месторождении урана Мардай. Оно входит в Дорнодский урановый узел на восточной границе стран, в 1980-х годах было обустроено советскими специалистами.

Эрнест Филипповский