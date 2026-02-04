В Челябинске будут судить бухгалтера за растрату 1,1 млн рублей

Следственный отдел по Советскому району Челябинска СУ СК России по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Главного бухгалтера управляющей компании обвиняют в растрате 1,1 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, 46-летняя сотрудница организации в 2022-2025 годах вносила ложные сведения в платежные документы о размере начисленного ей жалованья и иных выплат. Используя ключ доступа к системе интернет-банка, бухгалтер направляла поручения о переводе средств на свой счет. Так она присвоила и растратила 1,1 млн руб.

Преступление выявили сотрудники отдела полиции «Советский» УМВД России по Челябинску, осуществлявшие оперативное сопровождение уголовного дела. Фигурантка полностью возместила ущерб. Материалы уголовного дела направлены в Советский районный суд города для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска