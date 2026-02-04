Суд в Бурятии изучит дело о несостоявшейся реконструкции теплосетей за 1 млрд рублей

Следственными органами СКР по Республике Бурятия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора муниципального учреждения «Улан-Удэстройзаказчик». Как сообщает пресс-служба ведомства, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Речь идет о невыполненных ранее работах по реконструкции тепловых сетей Улан-Удэ стоимостью 1 млрд руб.

Следствием установлено, что в июне 2022 года между учреждением и коммерческой организацией заключен муниципальный контракт на реконструкцию в городе Улан-Удэ системы теплоснабжения в срок до 1 декабря 2023 года. В дальнейшем срок исполнения контракта продлевался, а обвиняемый, «действуя в угоду интересам подрядчика, неоднократно незаконно обеспечивал выплату авансов на счета компании». Помимо этого он подписывал промежуточные акты выполненных работ, на основании которых подрядчику дополнительно перечислялись деньги.

По состоянию на сентябрь 2024 года на банковские счета подрядчика была перечислена сумма контракта в полном объеме. При этом он выполнил работ лишь на 367 млн руб., контракт в дальнейшем не исполнял, а затем запустил процесс банкротства. Деньги в бюджет при этом не были возвращены.

Следствие полагает, что обвиняемый «причинил значительный ущерб бюджетной системе», а также поставил под угрозу теплоснабжение двух районов Улан-Удэ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. По информации «Ъ», обвиняемым по нему проходит экс-директор МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Олег Тимофеев. В отношении подрядной организации продолжается расследование уголовного дела по статье «мошенничество».

Влад Никифоров