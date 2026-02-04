В Китае отмечен бум активности индивидуальных инвесторов

Число открываемых новых розничных счетов в Китае выросло до самого высокого уровня с 2024 года на фоне январского роста фондового рынка, пишет в среду Bloomberg.

Согласно данным Шанхайской фондовой биржи, в прошлом месяце число новых счетов индивидуальных инвесторов выросло до 4,9 млн. Это самый высокий показатель с октября 2024 года, когда их было открыто 6,8 млн — девятилетний максимум на тот момент. В последние недели «аппетит к риску» вновь возрос, поскольку инвесторы стали вкладываться в акции, связанные с искусственным интеллектом, при этом высокотехнологичный индекс вырос на 12% в январе, а оборот акций на материковой части страны достиг рекордных значений.

Агентство отмечает, что всплеск активности и приток новых розничных трейдеров побудили регулирующие органы вмешаться — последовало ужесточение маржинальных требований и принуждение избавиться от акций так называемой «национальной команды». Такие меры по охлаждению настроений, возможно, были частично направлены на предотвращение повторения волатильности 2024 года, из-за которой многие мелкие инвесторы оказались уязвимыми. Насколько эффективными будут эти меры, пока неясно, поскольку некоторые признаки указывают на то, что тенденция к повышению риска все еще сохраняется. Число вновь открытых счетов выросло в январе почти на 30% к предыдущему месяцу, до почти 190 тыс.

