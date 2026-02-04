В АНО «Центр компетенций и развития проектов в сфере туризма, образования, культуры и спорта» сменился руководитель

Новым директором АНО «Центр компетенций и развития проектов в сфере туризма, образования, культуры и спорта» (ЦКИРП) стал Павел Тимофеев, свидетельствуют изменения в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Предыдущий руководитель центра Татьяна Клюкина возглавляла организацию с июля 2024 года.

ЦКИРП был зарегистрирован в августе 2022 года. Организация совместно с Агентством стратегических инициатив и правительством Пермского края реализует проект промышленного туризма в крае. В 2023 году выручка ЦКИРП составила 4,9 млн руб., чистая прибыль — 845 тыс. руб.