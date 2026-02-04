ИМЗ представил лимитированную серию пневматических винтовок

Ижевский механический завод (ИМЗ) анонсировал лимитированную серию из 23 пневматических винтовок МР-512С-11. Как сообщает концерн «Калашников», эти винтовки отличаются ложей, стилизованной под снайперскую винтовку Драгунова (СВД).

Фото: Концерн «Калашников»

Ложа изготавливается из ореха и имитирует внешний облик снайперского оружия. Часть ложи, имитирующая ствольную коробку и магазин СВД, затонирована в черный цвет, а цевье и приклад покрыты лаком.

Винтовка комплектуется оптическим прицелом и ремнем для переноски. Для стрельбы используются свинцовые пули 4,5 мм. Длина винтовки составляет 1080 мм, вес — 2,7 кг. Модель имеет дульную энергию до 3 Дж.

Анастасия Лопатина