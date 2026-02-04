Politico: фон дер Ляйен посетит Австралию в феврале ради торгового соглашения

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует в феврале посетить Австралию для заключения соглашения по вопросам безопасности и торговли, сообщает Politico со ссылкой на источники. По информации австралийской газеты The Nightly, госпожа фон дер Ляйен отправится в Австралию сразу после участия в Мюнхенской конференции по безопасности (13–15 февраля).

Переговоры направлены на возобновление торгового диалога, который был прерван в конце 2023 года из-за разногласий по квотам на поставки говядины и баранины. Эти вопросы останутся одним из ключевых пунктов обсуждения.

В случае успеха соглашение откроет ЕС доступ к стратегическим полезным ископаемым Австралии, которая является крупнейшим мировым производителем лития, отмечает Politico.