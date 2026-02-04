Два ЖК получили разрешение на ввод в эксплуатацию в декабре прошлого года

СЗ «Созвездие» (ГК «Зардон-групп») и СГ «Развитие» в декабре 2025 года получили разрешение на ввод в эксплуатацию двух жилых комплексов. Об этом свидетельствует информация в реестре выданных разрешений.

ГК «Зардон-групп» получила разрешение на ввод в эксплуатацию ЖК «Свои люди» по ул. Гусарова, 5а. Разрешение на его возведение было получено осенью 2021 года. В доме 25 этажей, жилая площадь составляет 19,3 тыс. кв. м.

СГ «Развитие» получила разрешение на ввод ЖК «Восход» по ул. Космонавта Леонова, 41. Этажность трех домов комплекса составляет 20–25 этажей.

Ижевский холдинг «Зардон-групп» депутата госсовета Удмуртии Дмитрия Лукина зашел на пермский строительный рынок в 2017 году. Тогда группа получила разрешение на возведение ЖК «Ново-Яблочково» по ул. Яблочкова, 38, напротив бывшего завода смазок и СОЖ.

Группа «Развитие» с 2011 года выступает в роли заказчика, девелопера проекта и застройщика, специализируясь на возведении жилой и коммерческой недвижимости. В группу входят подразделения, выполняющие широкий спектр работ по строительству и эксплуатации объектов недвижимости. Холдинг реализовал свыше 50 проектов. В группе работает более 1 тыс. человек. По 25% ООО «ИСГ Развитие» принадлежит Алексею Раеву и Ирине Равцовой, по 16,6% — Николаю Булатову, Георгию и Николаю Кочкиным.