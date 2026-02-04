Группа «Альфа» получила разрешение на строительство дома рядом с бывшим лакокрасочным заводом

ООО «СЗ “Альянс-строй”» (входит в группу компаний «Альфа») 25 декабря получило разрешение на строительство в микрорайоне Новоплоский Индустриального района Перми, по адресу: ул. Капитана Гастелло, 21. Информация об этом содержится в реестре выданных разрешений на строительство. Площадь земельного участка составляет 1,9 тыс. кв. м, разрешенное использование территории — под многоэтажную жилую застройку. Поблизости, через дорогу по ул. Карпинского, находится бывший лакокрасочный завод.

Группа компаний «Альфа» занимается возведением жилья более 15 лет. Сейчас в стадии строительства у девелопера семь объектов: дома на ул. КИМ, 46; Вильямса, 5а; Оборонщиков, 6; Лизы Чайкиной, 30; Капитана Гастелло, 21, а также два премиальных объекта — ЖК «Петропавловский» на ул. Островского, 1, и ЖК «Кама» на ул. Советской, 16а.