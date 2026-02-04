В Германии задержали двух иностранцев по подозрению в диверсии в порту

Полиция Германии задержала 37-летнего гражданина Румынии и 54-летнего гражданина Греции по подозрению в диверсии против военного флота. Как сообщила прокуратура Гамбурга, они работали в порту.

Как сообщает Politico, по версии следствия, подозреваемые совершили несколько актов саботажа на нескольких корветах — небольших боевых кораблях немецкого флота. Они повредили двигатели, залив в них около 20 кг абразивного материала, пробили водопроводные трубы и вывели из строя системы безопасности. Одновременно с задержаниями были проведены обыски в Германии, Греции и Румынии.

Власти не исключают причастности к инцидентам третьих лиц. Член немецкого парламента Родерих Кисеветтер заявил, что способ действий соответствует «российской схеме целенаправленного саботажа», но подчеркнул, что окончательные выводы делать рано.

По информации Associated Press, с 2022 года в Европе зафиксировано не менее 145 случаев саботажа, многие из которых, как предполагается, связаны с российскими спецслужбами.