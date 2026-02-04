Строительная группа «Дипломат» получила разрешение на строительство жилого дома в Разгуляе

Министерство по управлению имущество и градостроительной деятельности Пермского края выдало разрешение на строительство жилого дома на ул. Достоевского, 16, недалеко от реки Стикс и АЗС НК «ЛУКОЙЛ» в микрорайоне Разгуляй.

Напомним, строительством объекта занимается группа «Дипломат». Проектом компании там предусматривается строительство жилого многоквартирного дома с подземной автостоянкой и благоустройство прилегающей территории. Объект будет расположен в историческом месте Разгуляя — рядом с Северной дамбой. Строительство начнется в первом квартале 2026 года.