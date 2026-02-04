Вэнс призвал брата британского короля ответить в Конгрессе за связи с Эпштейном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс потребовал от лишенного титулов брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора дать показания перед американскими законодателями по поводу его дружбы с Джеффри Эпштейном. Об этом пишет Daily Mail, которой политик дал интервью.

Вице-президент сказал, что окончательное решение будет за республиканцами в Конгрессе, которым лучше знать, какую информацию бывший принц может предоставить для помощи расследованию дела Эпштейна. «Я позволю им решить, стоит ли разговаривать с принцем Эндрю. Я, безусловно, не против. Но это их выбор, а не мой»,— сообщил господин Вэнс, возглавляющий Сенат.

В файлах Эпштейна есть фотографии, на которых брат короля запечатлен склонившимся над женщиной и касающимся ее талии. Документы содержат электронные письма, подтверждающие, что он часто контактировал с Эпштейном на протяжении более двух лет после того, как финансист был осужден за сексуальные преступления в отношении детей. При этом американка Вирджиния Джуффре в 2019 году обвинила его в том, что он был в компании нескольких мужчин, с которыми ее в 17-летнем возрасте принуждали заниматься сексом.

Сегодня «Би-би-си» сообщила, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор съехал из Виндзорского замка. Отныне он будет жить на территории королевского поместья Сандрингем. Вместе с тем стало известно, что полиция начала изучение публикаций о женщине, привезенной «по адресу в Виндзоре в 2010 году с сексуальными целями».