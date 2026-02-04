Бывший Дом культуры в Красном Селе выставили на торги за 12,3 млн рублей

Бывший Дом культуры в Красном Селе на Октябрьской улице выставили на продажу за 12,3 млн рублей, сообщает «Деловой Петербург». Здание 1950 года постройки, признанное бесхозяйным и перешедшее в собственность Петербурга в 2020 году, находится в неудовлетворительном состоянии. На аукцион также выставили земельный участок площадью около 1,8 тыс. кв. м.

Торги назначены на 4 марта, шаг аукциона составляет около 610 тыс. рублей. Согласно отчету оценщика, наиболее эффективным использованием объекта считается его реконструкция под торгово-офисное назначение, несмотря на текущий вид разрешённого использования — объекты культурно-досуговой деятельности.

Этот случай отражает общую проблему сохранения исторических зданий культурного назначения в Петербурге. Подобные постройки, такие как кинотеатр «Чайка» в Лисьем Носу, часто пустуют и разрушаются из-за отсутствия средств на реставрацию. В то же время, некоторые объекты, как отремонтированный кинотеатр «Уран» возле метро «Удельная», показывают, что их восстановление возможно при наличии финансирования и заинтересованности.

Андрей Маркелов