В домах Кургана отключили тепло для ремонта тепломагистрали «Север-2»

Утром 4 февраля Курганская генерирующая компания отключила теплоснабжение и горячую воду в части Северного района для ремонта участка тепломагистрали «Север-2». Об этом сообщает пресс-служба организации.

Под ограничение ресурса попали дома на улицах Дзержинского, Некрасова, Бурова-Петрова и на проспекте Машиностроителей. Подача тепла в центральную часть города продолжится от магистрали «Юг». Жители отдельных домов могут заметить снижение температуры, подчеркивают в пресс-службе КГК.

Специалисты займутся дренажем и подготовительными работами. В течение дня будут проведены демонтаж и монтаж нового участка трубопровода. Новый дефект появился 2 февраля после устранения аварии 31 января.

Виталина Ярховска