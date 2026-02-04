Жителей Иваново будут судить за обман южноуральцев на 2,3 млн рублей

Следственная часть ГУ МВД России по Челябинской области завершила расследование в отношении трех жителей Иваново. Их обвиняют в похищении у южноуральцев 2,3 млн руб. с помощью мошенничества и покушении на мошенничество (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

О преступной деятельности трех 20-летних жителей Иваново стало известно сотрудникам управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Челябинской области. Они проводили оперативное сопровождение уголовного дела о попытке похитить деньги у жительницы Агаповского района под предлогом замены электросчетчиков. Потерпевшая хотела оформить кредит на сумму более 100 тыс. руб., но ее остановили банковские работники и полицейские. Оперативники начали работать совместно с федеральными коллегами и коллегами из Ивановской области, а также с сотрудниками ФСБ России. Злоумышленников задержали в съемных квартирах в Балашихе и Иваново.

Установлено, что молодые люди разместили в помещениях устройства для массового обзвона граждан. Они постоянно меняли заблокированные операторами сим-карты на действующие. Всю работу подельники согласовывали с анонимными кураторами. У шестерых жителей Челябинской области они похитили 2,3 млн руб. и пытались похитить еще 1,8 млн руб. у троих потерпевших.

Во время обысков изъято пять GSM-шлюзов для одновременной работы нескольких каналов связи, 2,8 тыс. сим-карт и другие улики. Обвиняемым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На их имущество наложен арест на сумму более 1,5 млн руб. Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Иваново для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска