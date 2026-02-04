Активисты установили временную мемориальную табличку на доме Лермонтова в Петербурге

В Петербурге на фасаде исторического особняка на Садовой улице, 61, появилась временная памятная табличка в честь Михаила Лермонтова. Активисты установили ее в знак памяти о поэте, который жил в этом доме в 1836–1837 годах и написал здесь знаменитое стихотворение «Смерть поэта».

Фото: Telegram-канал «Лермонтовский дом» Активисты у дома на Садовой улице, где жил поэт Михаил Лермонтов

Каждое третье число месяца градозащитники собираются у здания, читают стихи и возлагают цветы, продолжая многолетнюю традицию и добиваясь создания музея-квартиры Лермонтова.

Здание, известное как особняк княгини Шаховской, имеет сложную судьбу и долгие судебные тяжбы. Признанное аварийным и расселенное в 2010-х годах, оно было передано Мариинскому театру в 2016 году. С тех пор КГИОП неоднократно выигрывал суды, обязывающие театр провести реставрацию.

Последнее судебное решение устанавливает срок до конца 2028 года для приведения объекта в порядок. Планируется, что после реставрации в здании появится долгожданный музей Лермонтова с отдельным входом.

