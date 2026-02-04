За сутки в Уфе зафиксировали 432 нарушения ПДД

За сутки в Уфе произошло 35 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек получил травмы. По данным пресс-службы Госавтоинспекции Уфы, всего зафиксировали 432 нарушения правил дорожного движения.

Среди выявленных нарушений — 19 случаев, когда водители не использовали ремни безопасности, 31 — нарушение обязательства уступать дорогу пешеходам, 14 — неправильная перевозка детей. Также 13 пешеходов были привлечены к ответственности за несоблюдение ПДД.

В ходе проверок были задержаны восемь водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Двое водителей отказались проходить медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в организме.

Олег Вахитов