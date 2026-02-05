Долгострой в Первомайском районе станет современным пятиэтажным офисом с торговой галереей

“Ъ”Многофункциональный комплекс MY STATION — долгожданный проект, который станет деловым центром Первомайского района, объединит офисы, торговый кластер и обеспечит стабильный поток людей.

Фото: Предоставлено пресс-службой My station

Район с готовым спросом

В Первомайском районе давно не хватало одного простого элемента — современной коммерческой и офисной среды. Район вырос, люди здесь живут и работают, но бизнес-инфраструктура за этим ростом не успела.

MY STATION отвечает именно на этот запрос. Многофункциональный комплекс у станции «Первомайская» встраивается в уже существующий ритм района, где пешеходный и автомобильный потоки обеспечивают стабильный спрос для торговли, сервисов и офисов.

Легко добраться куда угодно

Улица Первомайская — это связующее звено между разными частями города и пригородами. Сюда удобно добираться на автомобиле, общественном транспорте и электричке.

Железнодорожная станция «Первомайская» находится в 50 метрах от комплекса. Электричка до «Речного вокзала» идет 16 минут и позволяет не зависеть от пробок. Рядом расположена остановка наземного транспорта «Баумана». Комплекс логично вписан в транспортную систему города, что делает его удобным не только для местных жителей, но и для бизнеса, работающего на более широкую аудиторию.

Коммерция и офисы с раздельными потоками

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой My station Фото: Предоставлено пресс-службой My station

MY STATION — многофункциональный комплекс, общая площадь проекта — 6634 кв. м. Он спроектирован просто и понятно: отдельно — коммерция, отдельно — офисы. Такое решение позволяет разделить потоки, избежать конфликтов между форматами и создать комфортную среду для работы и обслуживания клиентов.

Торговая галерея, которая привлекает внимание

Фото: Предоставлено пресс-службой My station

Коммерческий блок включает 15 помещений площадью от 56 до 340 кв. м. Отдельные входы и панорамные окна делают бизнес заметным. Потолки до 4,3 м и свободные планировки позволяют адаптировать помещения под торговлю, сервис, медицину или общепит.

Можно объединять блоки или приобрести целый этаж площадью 2263 кв. м — редкое предложение для Первомайского района и сильный аргумент для крупного арендатора или сети.

Офисы под штаб-квартиру компании

Фото: Предоставлено пресс-службой My station

Деловой блок MY STATION — пять этажей площадью от 663 до 791 кв. м каждый. Продажа осуществляется поэтажно, без дробления на мелкие офисы. Это формирует более зрелую, профессиональную деловую среду.

Свободные планировки позволяют выстроить офис под конкретные процессы компании. При необходимости несколько этажей объединяются под одну организацию — формат, подходящий для штаб-квартиры или крупного подразделения.

Инфраструктура для стабильной работы бизнеса

Фото: Предоставлено пресс-службой My station

Для коммерческого проекта важно, чтобы здание было удобным в ежедневной эксплуатации. В MY STATION предусмотрены наземный и подземный паркинги более чем на 90 машино-мест. Этого достаточно, чтобы закрыть потребности сотрудников, клиентов и посетителей.

Продуманная схема въездов и выездов экономит время, а система видеонаблюдения, пожарная сигнализация и автоматическое пожаротушение закрывают требования к безопасности.

Проект для бизнеса и инвестиций

MY STATION — проект для тех, кто ценит понятные решения. Локация с устойчивым трафиком, минимальная конкуренция, удобная транспортная развязка и формат, рассчитанный на крупные площади. Комплекс выстроен так, чтобы работать стабильно и долго — как для собственного бизнеса, так и для инвестиций.

