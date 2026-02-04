На СвЖД за год отремонтировали 146 железнодорожных переездов

В 2025 году Свердловская магистраль завершила ремонт и обновление 146 железнодорожных переездов в Свердловской, Тюменской областях, Пермском крае, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах (ХМАО и ЯНАО), сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Мероприятия проводились в рамках ежегодной программы по повышению безопасности движения и снижению риска ДТП на пересечениях автомобильных и железнодорожных дорог.

В ходе работ были выполнены капитальный и текущий ремонт переездов, заменены устройства заграждения, шлагбаумы, резинокордовые настилы и автодорожные знаки. Также проведено асфальтирование проезжей части и улучшено электроснабжение. В частности, обновление получили четыре переезда на станциях Худяково и Нейво-Рудянская, а также на перегонах Обжиг — Верхотурье и Кушва — Благодать. Всего на 104 объектах отремонтирован асфальт, на 35 — установлены новые резинокордовые настилы.

На территории Свердловской железной дороги функционирует 499 переездов. Из них 259 расположены в Свердловской области, 141 — в Пермском крае, 47 — в Тюменской области, 40 — в ХМАО-Югре, семь — в ЯНАО.

Ирина Пичурина