По делу о взятке задержан завлаб центра вирусологии и биотехнологии «Вектор»

В Новосибирской области задержан завлабораторией Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», который подозревается в получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве (ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.

По информации ведомства, завлаб получил взятку в 4,7 млн руб. за проведение исследований биологических проб в нарушение установленного порядка в интересах коммерческой организации. Кроме того, ученого заподозрили в хищении денежных средств, выделенных ГНЦ по нацпроекту «Наука и университеты». Ущерб, по данным источника, составил около 130 тыс. руб.

ГНЦ «Вектор» (входит в Роспотребнадзор) основан в 1974 году и находится в наукограде Кольцово под Новосибирском. Центр — один из крупнейших в России научно-производственных комплексов, ведущих фундаментальные исследования в области естественных наук. В «Векторе» собрана уникальная коллекция культур микроорганизмов, в частности, это одно из двух мест в мире, где хранится вирус оспы.

Илья Николаев