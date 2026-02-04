Власти Тувы утвердили условия приватизации ГУП «Гудрон»

Принадлежащее Республике Тыва ГУП «Гудрон», занимающееся арендой и управлением имуществом, будет реорганизовано в одноименное ООО. Соответствующее распоряжение о порядке приватизации компании издал кабмин региона.

Согласно документу, «Гудрону» принадлежит земельный участок в промзоне «Железнодорожная» в Минусинском районе Красноярского края площадью 5,6 га. В комплекс объектов недвижимости на этом участке входят также котельная, склад цемента и т. д.

Уставный капитал ООО «Гудрон» составит 30,3 млн руб. Республика в лице министерства дорожно-транспортного комплекса останется его единственным владельцем.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ГУП «Гудрон» было зарегистрировано в 2003 году. По итогам 2024 года компания получила чистую прибыль в 0,6 млн руб.

Валерий Лавский