Пять поездов были задержаны из-за ДТП с бензовозом на железной дороге в Мордовии

На железнодорожном переезде в Зубово-Полянском районе Мордовии произошло столкновение пассажирского поезда «Ульяновск — Москва» с пустым бензовозом. В результате аварии были задержаны пять пассажирских составов.

По информации пресс-службы Куйбышевской железной дороги, водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся поездом. Машинист затормозил, но избежать столкновения не удалось. Автомобиль оказался зажат под локомотивом.

По предварительной информации, при происшествии пострадал только водитель бензовоза. Подвижной состав с путей не сошел, но было нарушено движение по двум путям станции.

Авария привела к задержкам пяти пассажирских поездов:

№21 Ульяновск — Москва (на 2 часа 59 мин);

№65 Тольятти — Москва (на 2 часа 16 минут);

№31 Орск — Москва (на 2 часа 31 минуту);

№14 Москва — Челябинск (на 1 час 44 минуты);

№42 Москва — Саранск (на 1 час 13 минут).

По данным МЧС движение планируется восстановить к 8:00 по московскому времени.