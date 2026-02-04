Бастрыкин запросил доклад по делу о нерасселенном аварийном доме в Серове

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела о нерасселении жильцов аварийного дома в Серове (Свердловская область), сообщили в ведомстве. Дело расследуется управлением СКР по Свердловской области по ст. 293 УК РФ (халатность).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно информации из соцмедиа, многоквартирный дом на улице Народная был признан аварийным в начале 2022 года, однако жильцы на протяжении нескольких лет ждут расселения. Несущие конструкции дома разрушаются, проваливаются полы, есть сырость и плесень. Это создает угрозу жизни и здоровью для жильцов.

Ирина Пичурина