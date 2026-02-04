Дело о хищении 445 млн руб. при строительстве жилья рассмотрят в Новосибирске

Новосибирская прокуратура отдала под суд четырех сотрудников коммерческих организаций, которые обвиняются в мошенничестве при строительстве жилых домов на сумму свыше 445 млн руб. Слушания пройдут в Октябрьском райсуде, сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В материалах следствия указывается, что обвиняемые в период с июля 2019-го по октябрь 2025 года заключали договоры на строительство индивидуальных жилых домов в разных районах Новосибирской области. Взятые на себя обязательства они не выполнили, и дома не возвели. 124 потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму свыше 445 млн руб.

По ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Илья Николаев