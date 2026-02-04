Поезда из Ульяновска, Тольятти и Орска в Москву задерживаются из-за ДТП в Потьме

В Республике Мордовия произошло ДТП на железнодорожном переезде станции Потьма. Водитель грузового автомобиля выехал на путь перед приближающимся пассажирским поездом №21, следовавшим из Ульяновска в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Событие произошло 4 февраля в 2:40 (MSK). Машинист поезда применил экстренное торможение, но не смог избежать столкновения. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, пассажиры и локомотивная бригада не получили травм. Автомобиль оказался зажат под локомотивом, повреждена кабина машиниста, на станции нарушены габариты на первом и втором путях.

ДТП вызвало значительные задержки движения поездов: поезд № 21 (Ульяновск — Москва) — на 2 часа 59 минут, № 65 (Тольятти — Москва) — на 2 часа 16 минут, №т31 (Орск — Москва) — на 2 часа 31 минуту. Задерживаются также два поезда, следующие из Москвы в Челябинск и Саранск. Схода подвижного состава не произошло.

Андрей Сазонов