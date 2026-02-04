Омский «Авангард» забил «Шанхайским Драконам» две шайбы за 12 секунд
Омский «Авангард» вырвал победу у «Шанхайских Драконов» в матче Континентальной хоккейной лиги 3 февраля. Команды встретились в Санкт-Петербурге.
Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ
После двух периодов китайская команда вела со счетом 3:2. Голы у сибиряков в первой 20-минутке забили Наиль Якупов и Майкл Маклауд. Перевернуть ход матча «Авангард» смог за 12 секунд в середине третьего периода: этого времени хватило на то, чтобы Вячеслав Войнов и Майкл Маклауд провели по шайбе. Итоговый счет — 5:3 — установил в самом конце игры Константин Окулов, попавший в пустые ворота соперников.
После восьмой победы подряд «Авангард» набрал 75 очков и занял вторую строчку в турнирной таблице зоны «Восток». Он опережает идущий третьим казанский «Ак Барс» на два очка. К тому же команда из Татарстана сыграла на два матча больше.