Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новосибирске директора фирмы осудят за мошенничество при ремонте 14 школ

Карасукский райсуд Новосибирской области рассмотрит уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, обвиняемого в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ) при реализации муниципальных контрактов. Об этом сообщает прокуратура региона. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», речь идет об ООО «Предприятие противопожарных работ», руководителем которого является Николай Коломыцин.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант дела заключил с 13 образовательными организациями Карасукского муниципального округа и одной образовательной организацией Краснозерского района контракты на выполнение работ по замене автоматической пожарной сигнализации и системы пожарного мониторинга. При этом бизнесмен не провел работы в полном объеме, а также заменил отдельные материалы, предусмотренные проектно-сметной документацией, на более дешевые.

Заказчики подписали акты выполненных работ, не подозревая о нарушении подрядчиком условий контрактов. Ущерб от действий предпринимателя следствием оценивается на сумму более 13,5 млн руб. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ по Новосибирской области.

Александра Стрелкова

Новости компаний Все