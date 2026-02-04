В Новосибирске директора фирмы осудят за мошенничество при ремонте 14 школ

Карасукский райсуд Новосибирской области рассмотрит уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, обвиняемого в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ) при реализации муниципальных контрактов. Об этом сообщает прокуратура региона. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», речь идет об ООО «Предприятие противопожарных работ», руководителем которого является Николай Коломыцин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант дела заключил с 13 образовательными организациями Карасукского муниципального округа и одной образовательной организацией Краснозерского района контракты на выполнение работ по замене автоматической пожарной сигнализации и системы пожарного мониторинга. При этом бизнесмен не провел работы в полном объеме, а также заменил отдельные материалы, предусмотренные проектно-сметной документацией, на более дешевые.

Заказчики подписали акты выполненных работ, не подозревая о нарушении подрядчиком условий контрактов. Ущерб от действий предпринимателя следствием оценивается на сумму более 13,5 млн руб. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ по Новосибирской области.

Александра Стрелкова