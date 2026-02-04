Посол Барбин: Дания ускоренно вооружается для войны с Россией

Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания в ускоренном режиме наращивает вооруженные силы и активизирует закупки вооружений. Это происходит по программе ускоренной милитаризации страны, которую датские власти обосновывают подготовкой к возможному военному конфликту с Россией, утверждает дипломат в интервью «РИА Новости».

Господин Барбин отметил, что Дания исходит из предположения, что после завершения конфликта на Украине Россия может нанести удар по европейским странам. Особое внимание уделяется укреплению обороны в Арктике, включая Гренландию, а также развитию флота и систем противоракетной и противовоздушной обороны. Сообщается, что выделено финансирование на строительство новых фрегатов и других кораблей.

Президент США Дональд Трамп объяснял свои притязания на Гренландию необходимостью защитить остров от влияния России и Китая. При этом в РФ отвергают подобные предположения. Президент Владимир Путин, в частности, заявлял, что ситуация вокруг Гренландии не имеет к России никакого отношения.