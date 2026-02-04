СК Армении назвал имена подозреваемых в убийстве чеченки Айшат Баймурадовой

Следственный комитет Армении назвал имена подозреваемых в убийстве 23-летней чеченки Айшат Баймурадовой в ответ на запрос «Русской службы BBC». В ведомстве полагают, что к убийству могут быть причастны две гражданки России — Карина Иминова и Саид-Хамзат Байсаров. По данным следствия, они действовали по указанию пока не установленного лица.

Тело Айшат Баймурадовой было обнаружено 20 октября 2025 года в квартире в Ереване, куда она переехала из Чечни из-за домашнего насилия.

Экспертиза установила, что наиболее вероятной причиной смерти стало механическое удушение, при этом в СК уточняют, что однозначно это выяснить невомозожно. Кроме того, на теле жертвы нашли множественные кровоизлияния от ударов тупыми предметами и повреждения кожи на лице, которые могли быть вызваны воздействием высокой температуры.

В СК Армении добавили, что 1 декабря направили через Интерпол «диффузию» — менее формальный, чем «красное уведомление» запрос на розыск подозреваемых.