В России запустят производство первого электрического двигателя для тяжелых БПЛА

Серийное производство первого в России электрического двигателя для тяжелых беспилотников начнется в феврале. В феврале планируется выпустить первую партию из 20 двигателей.

«КБ "Спектр", НПП "Исток", НПЦ БАС ТО и "Горный-ЦОТ" готовятся к серийному выпуску в феврале самого большого на данный момент электрического авиационного двигателя ЭД 9060 на отечественных магнитах Sm-Co»,— сказал исполнительный директор новосибирского конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков в разговоре с ТАСС.

Двигатель мощностью 45 кВт будет устанавливаться на транспортный октокоптер «Илья Муромец», способный перевозить до 250 кг груза на расстояние около 250 км.

Господин Братеньков выразил надежду, что проект привлечет внимание Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ «Рубикон». Ранее сообщалось, что стоимость отечественной разработки будет ниже, чем у зарубежных аналогов.