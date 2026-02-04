Владелец ресторана в США закупал продукты на пособия, оформленные на чужие имена

В американском штате Массачусетс четырех человек обвинили в крупном мошенничестве с использованием украденных персональных данных для получения пособий на сумму более $1 млн. Полученные средства уходили на оптовые закупки продуктов для ресторана El Primo в городе Леоминстер, передает Reuters.

Среди обвиняемых — владелец ресторана Рауль Фернандес Висьосо, гражданин США родом из Доминиканской Республики, который уже признал свою вину. Также фигурантами дела стали доминиканец Джоэл Висьосо Фернандес и его двоюродные родственники — Роман Векес Фернандес и Коралба Альбаррасин Синива, граждане Венесуэлы, которые ранее владели временным защитным статусом (TPS), позволявшим легально жить и работать в США.

По данным обвинения, группа использовала 115 чужих личных данных для оформления продовольственных талонов (SNAP) в Массачусетсе и Род-Айленде, а также пособий по безработице, введенных во время пандемии. Всего было получено около $440 тыс. по программе SNAP и более $700 тыс. по программе помощи безработным. Деньги тратились на закупку курятины, говядины, свинины и других продуктов.

«Это дело представляет собой лишь фрагмент общей картины чрезвычайно масштабного мошенничества с социальными пособиями, которое мы наблюдаем по всей стране»,— сказала прокурор Лия Фоли.

Администрация президента США Дональда Трампа активно занимается борьбой с нецелевым использованием средств госпомощи, отмечает Reuters. В декабре прокуратура уже предъявила обвинения владельцам магазинов в Массачусетсе по схеме мошенничества с SNAP на $7 млн.