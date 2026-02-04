В России проведут перепись воробьев

Всероссийская перепись воробьев пройдет в России с 7 по 15 февраля, сообщила «РИА Новости» представитель Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анна Мостовая.

Госпожа Мостовая отметила, что перепись проводится каждый год дважды — со вторые по третьи выходные февраля и августа. «В феврале воробьев удобно считать на кустах, где как раз в этот период они громко чирикают и еще пока не приступили к размножению»,— объяснила она.

Специалисты будут пересчитывать домовых и полевых воробьев. Госпожа Мостовая отметила, что во многих странах численность домового воробья резко снизилась. При этом специалисты пока не могут точно оценить масштабы сокращения популяции в России — для этого необходимы данные долгосрочных наблюдений продолжительностью не менее 10–15 лет.

По словам представителя орнитологических организаций, без внимания и поддержки со стороны человека воробьям становится все сложнее выживать. Помощь, которую может оказать человек, включает заботу о местах их обитания, а также подкормку.

Основу питания воробьев составляет просо или пшено. В холодный период они также охотно едят нежареные и несоленые семена подсолнечника, а в сильные морозы могут питаться даже салом, как и многие другие птицы, которые зимой держатся ближе к жилью человека, объяснила эксперт.