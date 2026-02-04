Петербургский книжный магазин «Подписные издания» откроется в Москве

Петербургский книжный магазин «Подписные издания» откроет филиал в Музее русского импрессионизма в Москве. «Подписные в музее» будет включать в себя книжный магазин и кафе.

«К своему десятилетию Музей русского импрессионизма полностью обновляет и расширяет пространство третьего этажа. И теперь здесь расположится наш музейный магазин нового формата, где можно не спеша выбрать книги, выпить кофе и перекусить»,— сообщили представители магазина в Telegram-канале.

Техническое открытие «Подписных в музее» запланировано на 13 февраля вместе с открытием выставки «Под маской». В полном объеме точка начнет работать с марта. Интерьер московского филиала был разработан архитектурным бюро Aurore.

В книжном ассортименте новой точки будет представлено около 10 тыс. наименований: книги и альбомы по искусству, новинки независимых издательств, детская литература, а также товары для художников.