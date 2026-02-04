В Пензенской области ограничили мобильный интернет из-за риска атаки БПЛА

В Пензенской области временно ограничивают мобильный интернет из-за опасности налета дронов, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. На территории региона ввели режим «Беспилотная опасность».

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета»,— написал глава региона в Telegram-канале.

Временных ограничений в работе аэропорта Пензы пока не вводилось. Ранее в области ограничивали мобильный интернет 1 февраля, мера действовала 3,5 часа.