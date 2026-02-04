SpaceX приостановила полеты Falcon-9 из-за проблемы в работе второй ступени

SpaceX временно приостановила запуски ракеты Falcon 9. Компания зафиксировала, что во время последнего полета возникла нештатная ситуация из-за которой не получилось свети с орбиты вторую ступень ракеты для ее контролируемого разрушения в слоях атмосферы, передает Space.com.

«Команды анализируют данные, чтобы определить первопричину и необходимые корректирующие меры перед возобновлением полетов»,— сообщила компания в соцсети X. Сам полет ракеты прошел успешно: она вывела 25 спутников Starlink на целевую орбиту, отметили в SpaceX.

В компании не уточнили, сколько продлится нынешняя пауза в запусках. На сайте компании указывается, что следующий полет должен пройти 6 февраля. Также в этом месяце Falcon 9 должна будет доставить четверых астронавтов к Международной космической станции в рамках миссии Crew-12.