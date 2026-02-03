Саратовская область вошла в группу лидеров национального рейтинга турпотенциала

Журнал «Отдых в России» и Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» составили 11-й Национальный рейтинг турпотенциала. По итогам 2025 года Саратовская область вошла в группу «Лидеры», заняв 24 место. Регион сохранил свою позицию по сравнению с 2024 годом, набрав 87,2 балла.

Фото: Марина Окорокова

Фото: Марина Окорокова

В группу «Крепкие профи» вошли Волгоградская, Астраханская и Пензенская области. Волгоград (79,9 баллов) поднялся на одну ступень вверх — на 31 место, тем самым возглавив «серебряную» группу. С января по ноябрь 2025 года рост турпотока в регионе составил 40%, пик пришелся на весну. Тогда область посетили около 244 тыс. туристов.

Астраханская область улучшила позицию: регион поднялся с 51-й на 47-ю строчку рейтинга по туристическому потенциалу. Область набрала 60,5 баллов. В пресс-службе губернатора отметили, что улучшение показателей произошло благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство», в частности, ввода новых средств размещения и создания комплексного туристического маршрута для автомобильных путешествий.

Пензенская область расположилась на 54 месте с 56,8 баллами. С января по октябрь прошлого года турпоток составил 468,3 тыс. человек.

