Фамилия: Бушрон, имя: Фредерик
Новая высокоювелирная коллекция Boucheron — оммаж ее основателю
На протяжении 15 лет — а именно столько Клер Шуан занимает позицию креативного директора французского дома Boucheron — личность его отца-основателя является для нее точкой отсчета, а работа с архивами — неотъемлемой частью творческого процесса. «Фредерик Бушрон был абсолютным новатором и визионером своего времени, — говорит Клер. — Придумал незамкнутое колье в виде вопросительного знака, первым внедрил горный хрусталь в ювелирное дело — все его находки остаются актуальными по сей день. Мне остается только развивать его идеи, превращая исторические вещи в современные».
Она как никто умеет работать с архивами, материализуя связь времен (напомним, что Boucheron был основан в 1858 году), заставляя по-новому звучать — и сиять — блестящие задумки прошлого.
Любая коллекция Клер Шуан — это размышления о Boucheron через призму Фредерика, особенно последний опус Histoire de Style 2026, показанный в рамках кутюрной недели в январе. Четырех творений высокого ювелирного искусства оказалось достаточно, чтобы рассказать об наследии и стиле великого французского дома. Прототипом для каждой из драгоценностей Nom: Boucheron Prenom: Frederic выбрана определенная историческая вещь, точнее ее фотографии и эскизы (подлинных украшений Boucheron конца XIX века почти не сохранилось).
The Address
Колье-воротник с бриллиантом изумрудной огранки весом 10,01 карата. 1107 часов работы. Вдохновение — бриллиантовое колье 1939 года. Хорошо известно, что Boucheron — первый ювелир Вандомской площади. Именно господин Бушрон осознал, что площадь, тогда еще пустая, лежит на пути между главной модной улицей rue de la Paix и садом Тюильри, и именно по ней шествуют парижские модницы и аристократки. По праву первого в 1893 году ювелир выбрал особняк Носе под номером 26 на южной стороне, поэтому драгоценности витринах целый день переливались на солнце.
Восьмиугольная форма Вандомской площади воплотилась в 10-каратном бриллианте изумрудной огранки (подвеску можно превратить в кольцо). Несмотря на свою архитектурную строгость, колье-воротник с лаковой окантовкой отличается плавностью линий.
The Spark
Незамкнутое колье-вопросительный знак с бриллиантами разных огранок. 323 часа работы. Вдохновение — колье Question Mark 1884 года. Идею гибкого украшения, повторяющего линии тела, родилась из наблюдений Фредерика Бушрона за платьями того времени из тяжелых тканей с жесткими корсетами. В 1879 году он изобрел первое колье без застежки — оно имело асимметричную форму, напоминавшую знак вопроса. Новаторская конструкция со скрытой гибкой пружиной позволяла надевать его самостоятельно, без помощи служанки. Спустя 10 лет ожерелье Question Mark получило Гран-при на Всемирной выставке в Париже.
Современное колье The Spark («Искра») — это крещендо из восьми бриллиантов разных форм весом от 0,81 до 5,01 карата.
The Silhouette
Украшение-трансформер для тела. 1652 часа работы. Вдохновение — ювелирный декор для плеча с цветочным орнаментом и жемчугом 1880 года. Будучи сыном торговца тканями, Бушрон широко использовал в ювелирном деле знание высокой моды. Некоторыми из его драгоценностей можно было украсить прическу, прикрепить их к платью, надеть как пояс.
Скульптурное произведение Клер Шуан из белого золота и бриллиантовых цепочек (общей длиной более 7 метров) обволакивает контур тела, следуя его движениям. Эту технически немыслимо сложную вещь можно носить шестью способами: как чокер, пару браслетов, две броши на плечи, сотуар с двумя подвесками — и все благодаря невидимым застежкам и хитроумным шарнирам.
The Untamed
Незамкнутое колье в виде побега плюща. 2600 часов работы. Вдохновение — эскиз колье-плюща 1879 года. В отличие от большинства ювелиров XIX столетия, предпочитавших благородные садовые цветы и идеализированные природные формы, Фредерик Бушрон ценил дикую естественную природу, не прирученную человеком. Его интересовали самые простые и неприметные растения — репейник, шиповник, мальва, овес. Мотив вьющегося плюща был одним из первых вариантов дизайна «вопросительного» колье. И именно этот эскиз использовала в своей работе Клер.
Ее драгоценный побег стал длиннее, каждый стебель и лист закреплены отдельно, в том числе в «дрожащей» технике tremblant, рождающей ощущение живого растения. Шарнирные элементы позволяют превращать длинное ниспадающее колье The Untamed в короткий «знак вопроса», в колье-воротник, брошь и украшение для волос.