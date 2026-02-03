В Астраханской области восстанавливают работу паромных переправ

В Астраханской области восстанавливают транспортное сообщение с запаромными селами, которые оказались отрезанными от районных центров и Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Некоторые паромы уже вернулись к работе

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Некоторые паромы уже вернулись к работе

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Причиной тому стали экстремально низкие температуры и заледеневшие водоемы. Чтобы восстановить сообщение, региональный Автодор заключил контракты с Росморпортом.

Для освобождения участков, где функционируют паромные переправы, были задействованы ледоколы. Они освободили ото льда участки на маршрутах «Маячная» и «Главный Банк» в Икрянинском районе. Работа паромов восстановлена.

Нина Шевченко