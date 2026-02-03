Экс-супругу Джилл Байден предъявлены обвинения в убийстве

Полиция штата Делавэр арестовала 77-летнего Уильяма Стивенсона, бывшего мужа Джилл Байден. Мужчине предъявлены обвинения в убийстве его супруги Линды Стивенсон. Как сообщают NBC News, в настоящий момент он находится в следственном изоляторе, поскольку не смог заплатить залог в размере $500 тыс.

Преступление, в котором обвиняют Уильяма Стивенсона, по данным полиции, было совершено 28 декабря. В тот день между супругами произошла ссора. Соседи вызвали полицию, которая по прибытии обнаружила лежащую на полу без движения 64-летнюю Линду Стивенсон. Женщина скончалась, не приходя в сознание.

Уильям Стивенсон женился на Джилл Байден в 1970 году, когда ей было 18 лет, и они прожили вместе 5 лет. В 1975 году она встретила Джо Байдена, на тот момент сенатора в штате Делавэр, и подала на развод. Представители Джилл и Джо Байден пока не комментировали обвинения, предъявленные Стивенсону.

Алена Миклашевская