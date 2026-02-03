Мост достроили до уголовного дела

По материалам прокурорской проверки в Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного руководством ОАО «Хотьковский автомост». Предприятие строит в Ульяновске мост через Свиягу в створе улиц Шевченко и Смычки. По данным прокуратуры, часть средств, выделенных из федерального и регионального бюджетов на строительство моста, была израсходована на иные цели. При этом мост, который, согласно первоначальному контракту, следовало сдать еще в 2023 году, до сих пор не построен. В правительстве региона обсуждают возможность расторжения контракта с компанией, не исполнившей обязательства, но считают, что главное — завершить строительство в 2026 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В прокуратуре утверждают, что с сентября 2025 года на строительстве моста работы не ведутся, все заброшено

Фото: прокуратура Ульяновской области

Следственными органами УМВД по Ульяновской области на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при строительстве моста через Свиягу в створе улиц Шевченко и Смычки (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Об этом во вторник сообщила прокуратура Ульяновской области.

Как отмечает ведомство, проверкой, проведенной прокуратурой Ленинского района Ульяновска, было выявлено «хищение бюджетных денежных средств на сумму более 146 млн руб.».

Госконтракт стоимостью 1,19 млрд руб. на строительство моста по итогам конкурса с ограниченным участием был заключен 19.11.2021 с ОАО «Хотьковский автомост» (г. Сергиев Посад Московской области), заказчик — ульяновское МБУ «Стройзаказчик». Контракт первоначально выполнялся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», а затем, в связи со срывом сроков строительства — нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Согласно первоначальному тексту контракта, строительство моста должны были завершить в ноябре 2023 года. Теперь допсоглашениями окончание строительства перенесено уже на 2026 год, цена контракта выросла до 1,803 млрд руб. При этом, отмечают в прокуратуре, «фактически с сентября прошлого года никакие работы на строительстве моста не ведутся, сейчас там все заброшено, все засыпано снегом».

Согласно выводам прокурорской проверки, руководство ОАО «Хотьковский автомост», заключив контракт на строительство моста, израсходовало часть денежных средств — более 146 млн руб. — на иные цели. Как поясняют в надзорном ведомстве, еще в 2022 году, когда у подрядчика возникли проблемы с выплатой зарплаты рабочим, они просили заказчика перечислить им во внеочередном порядке 3 млн руб. Им перечислили 124 млн руб., предупредив, что этого будет достаточно для выплаты зарплаты по всему контракту, «и чтобы теперь больше вообще не было никаких вопросов по зарплате». Но подрядчик тогда направил на зарплату только 3 млн руб. Куда исчез 121 млн руб., неизвестно. Еще более 24 млн руб. было израсходовано на закупку оборудования некоего локального очистного сооружения, которое в строительстве моста не требовалось и никак не использовалось.

Напомним, сроки окончания строительства этого моста переносились неоднократно. Сначала на первый квартал 2024 года, затем — на 1 декабря 2024 года, на лето 2025 года и, наконец, на декабрь 2025 года. Теперь, согласно допсоглашениям к контракту, срок строительства перенесен на 2026 год без указания конкретной даты. Неоднократно строительство останавливалось из-за отказа рабочих продолжать работу в связи с невыплатой зарплаты. Между тем назвать «Хотьковский автомост» убыточным было бы сложно: по итогам 2024 года (данные ФНС) выручка предприятия составила 20,476 млрд руб., чистая прибыль — 1,135 млрд руб. По данным прокуратуры, компания исполняет более десятка крупнейших контрактов по строительству дорог и мостов в разных регионах России.

Источник, близкий к правоохранительным органам, поясняет, что компания, имея кассовые разрывы и дефицит оборотных средств (по данным ФНС, дебиторская задолженность компании в 2024 году составила 32 млрд руб.), вместо использования денег по назначению перенаправляла их на другие объекты. В ходе проверки руководство компании отмечало, что «заботилось о людях и в первую очередь направляло деньги на зарплату». «Но представители руководства так и не смогли объяснить, куда в таком случае делись деньги, которые на эти цели уже должны были быть заложены в фонде заработной платы. Кроме того, они ничего не смогли пояснить по расходам на якобы оборудование очистных сооружений»,— отметили в прокуратуре.

Получить пояснения руководства «Хотьковского автомоста» во вторник не удалось. Официальные телефоны компании не отвечали, на направленный по электронной почте запрос «Ъ» компания не ответила.

Между тем известно, что проблемы с невыплатой зарплаты и срывом сроков строительства объектов у «Хотьковского автомоста» имеются и в других регионах. Так, в октябре прошлого года из-за срывов сроков исполнения контракта по строительству моста через Уду «Бурятрегионавтодор» расторг договор с «Хотьковским автомостом». Как тогда отмечал глава Бурятии Алексей Цыденов, «проблемы у генподрядчика не только по этой стройке, но и по другим федеральным объектам, и нет надежды на то, что ситуация выправится», «у компании нет ресурсов». В понедельник, 2 февраля, суд признал расторжение контракта законным. Ранее, в сентябре, глава Мордовии Артем Здунов в связи со срывом сроков строительства автодороги призвал региональное правительство применить к «Хотьковскому автомосту» максимальные санкции. В декабре 2024 года в Башкортостане было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ОАО «Хотьковский автомост», задействованным на строительстве автодороги (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, до трех лет лишения свободы). В октябре 2025 года ряд СМИ, ссылаясь на информацию источников, сообщали о задержании гендиректора ОАО «Хотьковский автомост» Владимира Иноземова. Подробности этого уголовного дела не разглашались.

В конце ноября прошлого года региональный министр транспорта Евгений Лазарев сказал «Ъ», что в связи со срывами сроков исполнения подрядчиком обязательств «прорабатывается вопрос о расторжении контракта с ОАО “Хотьковский автомост”», «кроме того, через суд будет истребована сумма неотработанного аванса».

Источник, близкий к МБУ «Стройзаказчик», подтвердил «Ъ», что заказчик все больше склоняется к тому, что придется расторгать контракт с подрядчиком. «Сейчас, в последние дни “автомост” вывел на площадку некоторое количество рабочих, они расчищают стройку от снега и начинают приступать к продолжению строительства, представители компании заявляют, что намерены полностью исполнить свои обязательства. Но надежды, что они в состоянии это сделать, немного»,— добавил собеседник. По его словам, работы по контракту выполнены примерно на 80%, но остались очень объемные работы по выносу водопровода и газопровода.

Согласно данным ЕИС «Закупки», заказчик в декабре минувшего года по факту неисполнения обязательств выставил к возврату сумму 532 млн руб. В минувший понедельник в Арбитражный суд Ульяновской области поступил иск администрации Ульяновска к ОАО «Хотьковский автомост» на сумму 564 млн руб. Как пояснили в «Стройзаказчике», «это сумма неотработанного аванса плюс штрафы» (подрядчику было выплачено 1,663 млрд руб., в то время как стоимость исполненных обязательств составила 1,131 млрд руб.).

Министр транспорта Евгений Лазарев сказал «Ъ», что вопрос расторжения контракта «пока обсуждается», «в то же время подрядчик на объекте начал какое-то движение». По словам министра, «сейчас стоит главная задача — завершить этот объект в этом году», «а как именно, пока говорить рано».

Сергей Титов, Ульяновск