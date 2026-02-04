Эксперт уведомительного порядка

В рамках работы по оптимизации и автоматизации процессов в сфере лицензирования и разрешительной деятельности в Белом доме предлагают упростить процедуру включения экспертов в реестр специалистов, которых контрольные и надзорные органы используют в своей работе. Минэкономики подготовило проект постановления правительства, предусматривающий возможность получения такого статуса претендентом не только по результатам аттестации, но и в уведомительном порядке через портал «Госуслуги». По замыслу разработчиков нововведение облегчит привлечение внешних экспертов и снизит нагрузку на контрольные органы.

Минэкономики по поручению вице-премьера и главы аппарата Белого дома Дмитрия Григоренко подготовило проект постановления правительства, предусматривающий возможность получения статуса эксперта для привлечения контрольным (надзорным) органом к проведению экспертизы не только по результатам аттестации, но и в уведомительном порядке (на основании заявления от претендента). Способ включения экспертов в реестр, а также требования к ним (образование, стаж работы, наличие знаний и навыков в определенной сфере науки, техники, хозяйственной деятельности) будут определять сами контрольные и надзорные ведомства. Предполагается, что отправкой уведомления заявитель уже подтверждает свое соответствие необходимым критериям.

Поясним, что в соответствии с законом о госконтроле (248-ФЗ от 31 июля 2020 года) эксперт — это не имеющий личной заинтересованности в результатах контрольного мероприятия гражданин, не являющийся индивидуальным предпринимателем. В настоящее время, по данным Минэкономики, подобный статус присвоен более чем 4,1 тыс. экспертов. Они привлекаются к проведению федерального государственного контроля и надзора в области гражданской обороны, образования, качества и безопасности медицинской деятельности, рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, на железнодорожном транспорте, в ветеринарном контроле и т. п., пояснили в ведомстве. С учетом специфики каждого вида контроля ведомства смогут сами определять, переводить ли им своих экспертов на уведомительный порядок, отмечают в аппарате Дмитрия Григоренко.

При включении в реестр на основании уведомления контрольно-надзорный орган не оценивает претендента, говорится в документе, но ведомство вправе проверить достоверность представленных им сведений об образовании и квалификации, и в случае несоответствия эксперта необходимым критериям он исключается из реестра. «Нововведение призвано облегчить процедуру привлечения внешних экспертов»,— отмечают в Минэкономики. Уведомительный порядок позволит упростить процедуру получения статуса эксперта и снизить нагрузку на контролеров по организации и проведению аттестации, включая квалификационный экзамен, пояснили “Ъ” в ведомстве.

«Правительство проводит системную работу по оптимизации нормативного регулирования и автоматизации процессов разрешительной деятельности. Благодаря ей свыше 400 видов лицензий и разрешений стало возможным получить на портале "Госуслуги", срок их выдачи в среднем сократился вдвое. Кроме того, продолжается планомерная работа по переводу отдельных видов разрешительной деятельности на уведомительный порядок»,— отметили в аппарате Дмитрия Григоренко (см. “Ъ” от 26 декабря 2024 года). Аналогичный принцип, очевидно, власти планируют применить и в отношении получения специалистами экспертного статуса.

«После консультаций с контрольными органами стало очевидным, что в ряде случаев включение экспертов в реестр может проходить в уведомительном порядке. При этом требования к квалификации, стажу и прочему остаются. Если ведомство выбирает для себя указанный способ, то квалификацию оно может определить на этапе привлечения к мероприятию, а не на этапе включения в реестр»,— рассказали в аппарате господина Григоренко. Также для автоматизации разрешительных процедур претенденты на статус эксперта смогут подать документы и сведения для аттестации через портал «Госуслуги», добавили там, говоря о новеллах документа. Предусмотрена и возможность продления аттестации в проактивном режиме. Для этого за месяц до истечения даты эксперту в автоматическом режиме направляется через «Госуслуги» уведомление об окончании срока аттестации и предзаполненная интерактивная форма заявления о ее пролонгации.

Венера Петрова