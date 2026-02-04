Михаила Мишустина позвали налево

Премьер Михаил Мишустин в рамках подготовки к своему отчету в Госдуме продолжает серию встреч с фракциями, начатую 26 января беседой с единороссами. 3 февраля он встретился с депутатами от КПРФ и «Справедливой России». Коммунистов глава правительства поблагодарил за «конструктивную критику», позволяющую принимать «взвешенные решения», а эсеров — за патриотическую позицию и заботу о ЖКХ. В ответ лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал кабинет взять «лево руля» и сменить финансово-экономический курс, а глава эсеров Сергей Миронов сделал акцент на теме социальной защиты пенсионеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин (справа) поблагодарил коммунистов и эсеров за конструктивное сотрудничество, но совершить «левый поворот» не пообещал

Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС Михаил Мишустин (справа) поблагодарил коммунистов и эсеров за конструктивное сотрудничество, но совершить «левый поворот» не пообещал

Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

Первыми в Белый дом пришли коммунисты. Михаил Мишустин сразу похвалил их за конструктивное взаимодействие и последовательность в отстаивании своих позиций, а также заверил, что правительство «всегда внимательно рассматривает» инициативы КПРФ. Он напомнил, что президент особо отмечал деятельность фракции в области парламентской дипломатии, в сбережении исторической памяти и налаживании партнерских связей с «друзьями в мире». От себя же премьер выделил работу КПРФ в сфере социальной поддержки, в развитии агропромышленного комплекса и промышленной политики.

Также господин Мишустин поблагодарил депутатов за консолидированную позицию по вопросам поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Он напомнил, что правительство поддержало инициативу КПРФ о расширении жилищных гарантий для сирот, которые проходят службу в зоне СВО. И добавил, что коммунисты «отслеживают положение дел в экономике, предоставляя достаточно качественную аналитику и свои предложения, в том числе направленные на развитие агропромышленного комплекса». «А конструктивная критика, которая порой звучит от фракции, позволяет принимать выверенные решения»,— подытожил премьер.

Геннадий Зюганов в ответном слове подтвердил, что диалог с правительством за последние годы «укрепился». И напомнил, что правительству Михаила Мишустина с самого начала пришлось работать в «чрезвычайных условиях»: «Вы преодолели ковид — тяжелое, сложное время. За два года вышли на мировые темпы — выше 4%, что нас не только радовало, но и, признаюсь, вдохновляло». Но были и нерадостные моменты — например, ключевая ставка в 20% и даже в 16% «душит и уродует экономику», отметил коммунист. «Я обращаюсь и к министру финансов. Конечно, можно отвечать на все просьбы: "Денег нет", но это необъективная картина. Деньги у страны есть, много выводится, и золотовалютные резервы большие. И у нас те, кто обогатился баснословно, не хотят платить нормальные налоги»,— посетовал господин Зюганов. И вообще, чтобы страна была «здоровой и умной», придется «брать лево руля и менять финансово-экономический курс», резюмировал лидер КПРФ. Он также пригласил премьера в свою родную Орловскую область, которой руководит коммунист Андрей Клычков.

Рассказывая позже о встрече журналистам, Геннадий Зюганов еще раз похвалил правительство за мобилизацию ресурсов в условиях «войны, которую объявили русскому миру натовцы и англосаксы». В то же время он с сожалением напомнил, что «Единая Россия» и «некоторые министры» не поддержали 28 экономических законопроектов КПРФ: «Обрывки брали, но полностью тот курс "лево руля", который мы предложили, к сожалению, не был реализован». А глава комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин добавил, что коммунисты передали премьеру пакет своих программных документов, в том числе «бюджет развития».

Встречу со «Справедливой Россией» (СР) Михаил Мишустин тоже начал с благодарностей, отметив в первую очередь патриотическую позицию фракции и ее законопроекты, направленные на защиту прав участников СВО и их семей. Также он назвал «заслуживающими серьезного внимания» инициативы СР в жилищно-коммунальной сфере. Премьер напомнил, что на прошлой встрече лидер партии Сергей Миронов затронул вопрос регулирования тарифов — и вот уже в Думе готовится ко второму чтению правительственный законопроект, который расширяет полномочия Федеральной антимонопольной службы по контролю за ценообразованием в электроэнергетике.

Сергей Миронов в ответ сообщил, что если в прошлом году, судя по прямой линии президента, главной проблемой россиян было ЖКХ, то сейчас на первое место вышли пенсии. Он напомнил, что эсеры голосовали против закона о повышении пенсионного возраста и не изменили своей позиции. «И думаем, что рано или поздно к этой тематике надо будет возвращаться»,— предположил господин Миронов. Кроме того, он поднял вопрос о предстоящем выходе на пенсию людей, которые работали в 1990-е — начале 2000-х годов по серым схемам и потому не накопили пенсионных баллов: «Речь идет о миллионах людей. Здесь, конечно, необходимо заранее посмотреть, что с ними можно сделать». Другая болезненная тема, по его словам,— размер пенсий: по конвенции Международной организации труда пенсия должна составлять не меньше 40% от зарплаты, а в России это соотношение — лишь 23%. Заодно Сергей Миронов призвал к ежеквартальной индексации пенсий и их доиндексации для работающих пенсионеров за все восемь лет, когда их пенсии не повышались. Не забыл лидер эсеров и об одной из программных тем партии, призвав уйти в миграционной политике от патентной системы и внедрить принцип трех «П»: «Приехал, поработал, попрощался. Без всяких семей, без всякой нагрузки на социальную сферу».

«Разговор был очень откровенным, позитивным, и мне представляется, что многие проблемы, которые мы с коллегами по фракции поднимали, будут решены правительством»,— сказал Сергей Миронов журналистам после встречи в Белом доме.

Ксения Веретенникова