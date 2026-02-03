Следствие взялось за ремонт

Суд в Нижнем Новгороде допросил бывшего гендиректора АО «Теплоэнерго» Илью Халтурина по четвертому эпизоду превышения полномочий, связанному с реконструкцией городских сетей. Пять контрактов на эти работы без конкурса получило ООО «Строительные технологии» с долгами по налогам и судимостью руководителя. Сроки были сорваны, но заказчик вопреки законодательству не стал штрафовать подрядчика. Следствие считает мотивом преступления желание Ильи Халтурина сохранить его должность с высокой зарплатой. Подсудимый настаивает, что контракты затянула загруженность госэкспертизы, газовики и дополнительный объем работ. Поэтому штрафовать подрядчика было не за что. Ранее Халтурин не признал вину и по остальным эпизодам, связанным с индексацией зарплаты экс-главе дочерней компании «Теплоэнерго» и модернизацией Нагорной теплоцентрали.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Илью Халтурина (на фото справа) допросили по всем эпизодам

Нижегородский райсуд Нижнего Новгорода допросил бывшего гендиректора АО «Теплоэнерго» (сейчас АО «Объединенный коммунальный оператор») Илью Халтурина по четвертому эпизоду превышения полномочий, которое ему инкриминировало следствие. Он касается пяти контрактов на ремонт городских теплосетей на средства Фонда развития территорий, заключенных с ООО «Строительные технологии» в 2022–2023 годах как с единственным подрядчиком. Следствие полагает, что компания с долгами по налогам и судимостью руководителя Зои Макаркиной была не вправе получить контракты, а сроки их выполнения были сорваны. Однако штрафовать подрядчика глава «Теплоэнерго» не стал. Мотивом его действий обвинение назвало желание сохранить должность и зарплату, хотя прежде настаивало на аффилированности Ильи Халтурина с госпожой Макаркиной. Однако в финальной версии обвинительного заключения этот мотив не звучал.

Подсудимый не признал вину и дал подробные показания по каждому из пяти договоров подряда с ООО «Строительные технологии». Список из 176 участков теплосетей, которые были изношены на 80–100%, был сформирован «Теплоэнерго» в 2021-м, а с получением льготного займа ФРТ в 2022–2023 годах компания объявила масштабные закупки наравне с другими крупными коммунальными структурами. Массовые закупки привели к нехватке подрядчиков, которые набрали портфели заказов и перестали выходить на торги, напомнил Илья Халтурин.

Он подчеркнул, что к поиску исполнителей пришлось подключать власти, некоторые закупки объявляли до 30 раз подряд, контракты заключали с единственными поставщиками, так как закон о закупках это допускает.

В 2023 году планировалось реконструировать 101 участок теплосетей, оставшиеся — в 2024-м, подсчитал Илья Халтурин. Невыполнение работ грозило возвратом льготного займа ФРТ, добавил он. В итоге удалось найти «Строительные технологии»: компания согласилась отремонтировать теплотрассу на улицах Гвардейцев и Коминтерна в Сормове, а также теплосети на улице Страж Революции, на перекрестке улиц Максима Горького и Белинской у отеля Hampton by Hilton, в микрорайоне Мещерское озеро на пересечении улиц Акимова и Пролетарской и на проспекте Гагарина. Два крупных участка достались подрядчику от компании «Архонт», которая отказалась выполнять контракты, уточнил подсудимый.

«Строительные технологии» вовремя разработали проекты и сдали в госэкспертизу на утверждение смет, однако положительные заключения не были получены из-за высокой загруженности экспертов, настаивал Илья Халтурин.

В Сормове работы затянулись из-за пересечения с газовыми сетями, и структура «Газпрома» якобы долго не могла установить защитные «футляры» на свои коммуникации, стоимость благоустройства также вышла за смету, отметил он. Работы на улице Страж Революции потребовали ремонта смежного участка, а на Белинского пришлось восстанавливать парковку отеля, а дорога на Борский мост на Мещере была сдана раньше срока, однако из-за согласования финальных актов расценок в госэкспертизе контракт был закрыт с опозданием. Вины подрядчика в этом не было: все работы были завершены, и штрафовать компанию было не за что, подытожил подсудимый.

О судимости Зои Макаркиной на момент подписания контракта Илья Халтурин не знал: договоры заключали в октябре 2022 года, а приговор ей вынесли позднее. Заявленный следствием мотив преступлений он назвал «нелепым»:

«Никаких преступных мыслей у меня не было, и незаконных указаний я не давал. Я 14 лет проработал на руководящих должностях и желание упрочиться на посту в "Теплоэнерго" звучит нелепо».

Впрочем, это желание следствие посчитало мотивом еще трех преступлений, которые инкриминировали Илье Халтурину. Они связаны со сменой подрядчика модернизации Нагорной теплоцентрали, разделенным надвое эпизодом с компанией «Строительные технологии» и повышением зарплаты директору дочерней организации ТЭР-НН Якову Гиркину на оплату адвокатов.

Вину по всем пунктам обвинения Илья Халтурин не признал.

Судебное следствие продолжится допросом представителей потерпевших. Очередное заседание назначено на 10 февраля. На предыдущие заседания представители потерпевшей стороны не являлись.

Роман Рыскаль