Резкое похолодание обещают в Астрахани 4 февраля

Температура воздуха в Астраханской области за день опустилась более чем на 10 градусов. МЧС предупредило об опасном явлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

В регионе сохраняется опасность на дорогах и тротуарах. «Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации о месте обрыва»,— призвали спасатели.

Синоптики астраханского ЦГМС прогнозируют 4 февраля в регионе облачное с прояснениями небо, без осадков. Ветер северо-западный — скорость 8–13 м/с. Предстоящей ночью на юге -16...-11°С, на севере — от -23 до -18°С (вчера было -7...-2°С), днем -17...-12°С, на юге — от -11 до -6°С.

В Астрахани ночью -13...-11°С (вчера было -2°С), днем — от -10 до -8°С. Метеорологи обещают облачное с прояснениями небо. Ветер северо-западный, 8–13 м/с.

Дарья Васенина