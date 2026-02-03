Минус 35 будет в Волгоградской области до 6 февраля

В Волгоградской области сохраняются аномальные морозы. О погодной опасности жителей региона предупредило МЧС.

«Перед выходом на улицу подготовьте теплую и удобную одежду, обувь. Закрывайте руки, уши и нос от холода. На улице чаще двигайтесь и воздержитесь от употребления алкоголя. Спиртное при употреблении создает иллюзию тепла и способствует переохлаждению. Также рекомендуем обратить внимание на меры безопасности при гололедных явлениях. Передвигайтесь осторожно, не торопитесь, будьте внимательны при пересечении проезжих частей»,— призвали спасатели. По данным МЧС, морозы до -35° сохранятся до 6 февраля.

Метеорологи волгоградского ЦГМС обещают этой ночью в области -25...-20°С (в некоторых районах до -30°С), днем 4 февраля — от -20 до -15°С. Ветер северо-западный — скорость 5–10 м/с. Существенных осадков не прогнозируют.

В Волгограде -20...-14°С (Gismeteo). Ветер северо-западный, 2–6 м/с, порывы до 10-ти. В течение дня облачно, к вечеру будет пасмурно.

Дарья Васенина