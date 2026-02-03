«Металлург» победил «Ладу» в матче КХЛ

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» 3 февраля прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Ладой» и «Металлургом» из Магнитогорска. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

У победителей дважды отличился Никита Михайлис, еще одну шайбу забросил Александр Петунин. В составе «Лады» забили Райли Савчук и Андрей Алтыбармакян.

«Металлург» одержал четвертую победу подряд и вторую в сезоне против «Лады». Тольяттинская команда потерпела четвертое поражение кряду.

Андрей Сазонов