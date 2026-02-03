Саратовское МЧС сообщило о желтом уровне погодной опасности

В Саратовской области сохраняется аномально холодная погода. О желтом уровне опасности предупредило региональное МЧС.

3 февраля в регионе обещают в среднем до -27°С. Спасатели просят саратовцев следить за исправностью систем отопления. Телефон экстренных служб: 112.

По данным Приволжского УГМС, предстоящей ночью в Саратовской области -27...-22°С (при прояснении до -32°С), днем 4 февраля — от -20 до -15°С, а в ночь на 4 января — от -32 до -27°С (на возвышенностях до -22°С). Ветер западной четверти — скорость 3–8 м/с, порывы до 13-ти. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах сохраняются гололед и гололедица.

В Саратове этой ночью -23...-21°С, днем — от -17 до -15°С. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, на дорогах из-за тумана плохая видимость, гололедица. Ветер западный, 3–8 м/с.

Дарья Васенина