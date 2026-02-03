Жители района Ржевка-Пороховые пожаловались на отключение отопления и горячей воды

Жители 22 домов в районе Ржевка-Пороховые сообщили об отключении отопления и горячей воды после аварии, пишет 78.ru. В АО «ТЭК СПб» заявляют, что работы ведутся с сохранением горячего водоснабжения.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В пресс-службе предприятия сообщили, что сообщение об аварии по адресу Ленская улица, 10/3 поступило 3 февраля в 14:20.

Дефект выявили на трубопроводе 1998 года постройки диаметром 400 мм. Нормативный срок устранения технологического нарушения — 13 часов, добавили в компании.

Артемий Чулков