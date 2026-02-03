Zeekr 9X потребовал иных прав

Владельцам топовых версий флагманского китайского гибрида Zeekr 9X придется получить права категории C. С проблемой могут столкнуться порядка 1 тыс. российских покупателей, которые уже приобрели авто. По данным Autonews.ru, вопросы к водителям этих самых крупных в своем сегменте машин уже стали возникать у сотрудников ГАИ. Тема обсуждается и в профильных чатах. Это связано с тем, что только одна из комплектаций относится к легковой категории B. Остальные из-за максимальной массы более 3,5 т требуют визита на экзамен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nick Carey / Reuters Фото: Nick Carey / Reuters

При этом проблем с въездом в центр города возникнуть не должно, ведь производитель определяет тип транспортного средства как легковой, пояснил автоюрист и автор проекта «Про правила» Сергей Смирнов: «Если масса его превышает 3,5 т, категории B недостаточно, необходима категория C. Например, она требуется для разного рода больших пикапов. Въезд запрещается грузовым ТС, соответственно, надо смотреть на тот тип, который указан в регистрационном документе. Это определяется заводом-изготовителем. Те документы, которые проходят через таможню, это именно то, как производитель обозвал этот автомобиль. Он может быть легковым, но весить очень много».

На сегодня Zeekr 9X, даже несмотря на сложности с категорией в водительском удостоверении, прямой конкурент гибридов Li Auto и произведенных в КНР кроссоверов немецких марок, считает основатель и генеральный директор поставщика премиальных марок из Китая Level Cars Семен Лапин. По его словам, на интерес к машине не сильно повлиял и новый утилизационный сбор: «Кто-то учится специально, получает категорию C, чтобы владеть таким автомобилем. Но тем не менее люди задумываются. До того, как приняли утилизационный сбор, машина была суперинтересна для нашего рынка, стоила в самой максимальной комплектации порядка 10 млн руб. В Китае она обходится примерно в 5 млн в пересчете на рубли. С учетом утилизационного сбора сейчас ее цена — от 11,5 млн до 16 млн руб. Люди продолжают ею интересоваться и спрашивать. Прямые конкуренты — это, наверное, все-таки Lixiang L9, это хорошая альтернатива BMW X5 с китайского рынка, можно также обратить внимание на Audi Q7, Q8. В документах, в ПТС написано, что это легковое транспортное средство категории М1.

Это легковая машина, поэтому никаких препятствий по движению по большим городам нет, как, например, у Ram TRХ».



На рынке есть и другие легковые модели, которые весят более 3,5 т. При этом в своем сегменте технические характеристики Zeekr самые высокие, отметил эксперт портала «Китайские автомобили» Денис Бобылев: «В КНР есть компания BYD, которая тоже старается делать максимально мощные автомобили. Допустим, мы можем рассмотреть Denza N9, Yangwang U8 от BYD, их вес тоже превышает 3,5 т. Огромные, тяжелые "монстры" становятся негативным, конечно, для нас стандартом китайского рынка флагманских кроссоверов. Технически Zeekr очень близок к Lynk & Co 900. Продажи у него достаточно хорошие, несмотря на отсутствие какого-либо представителя, завезена почти 1 тыс. единиц. Только самая минимальная версия Zeekr 9X попадает в категорию B. Три версии этого автомобиля уже касаются категории C, включая совершенно дикие комплектации с мощностью 1401 л. с. и тяговой батареей 70 кВтч. Пока что ни у одного другого гибрида нет настолько емкой батареи — 350 км на электротяге без включения бензинового двигателя».

В начале 2000-х получать дополнительную категорию в водительском удостоверении приходилось покупателям американского внедорожника Hummer. На старте он весил почти 4 т, но после локализации производства в Калининграде эта проблема исчезла. Вес машины снизили, отказавшись от ряда опций. О планах начать сборку автомобилей Zeekr в России не сообщалось.

Станислав Крючков