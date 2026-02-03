Штурмовой подряд

Крупнейший пермский подрядчик — АО «Уралмостострой» — обратился в арбитражный суд сразу с двумя исками к краевым ГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» и ГКУ «Центр организации закупок». Общество намерено признать недействительными результаты аукциона на определение подрядчика для обустройства освещения на дорогах регионального значения в Прикамье. Контракты общей ценой более 1 млрд руб. на выполнение этих работ были подписаны с нижегородским ООО «Предприятие „ПИК“». По данным «Ъ-Прикамье», истец считает, что выбранный подрядчик не соответствует требованиям для реализации крупного госконтракта. По мнению ответчика, требования истца противоречат законодательству.



Арбитражный суд Пермского края рассматривает два иска АО «Уралмостострой» к региональным ГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» и ГКУ «Центр организации закупок». Согласно материалам дел, общество требует признать недействительными результаты двух электронных аукционов, незаконными — действия комиссии по осуществлению закупок, выразившиеся в неправомерной оценке заявки ООО «ПИК», привлеченного к делам в качестве ответчика по одному иску и третьего лица по второму. Кроме того, компания намерена признать недействительными гражданско-правовые договоры от 20 августа 2025 года, заключенные между ГБУ и ООО «ПИК», и применить последствия ничтожности сделки в виде двусторонней реституции. Одновременно с этим «Уралмостостроем» было заявлено ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета обоим учреждениям совершать действия на исполнение спорных контрактов, включая передачу фронта работ выбранному подрядчику. Суд в удовлетворении заявления отказал, сославшись на то, что приостановление их исполнения может нанести существенный ущерб общественным и государственным интересам.

Согласно судебному акту, речь идет о двух закупочных процедурах на определение подрядчика для разработки, корректировки проектной и рабочей документации и строительно-монтажных работ на автодорогах регионального значения Пермского края. По информации на сайте госзакупок, в рамках обоих лотов подрядчик обязан обу­строить недостающее освещение на участках дорог в районе Березников, Кизела, а также Александровского, Юсьвинского, Соликамского, Чердынского, Губахинского, Красновишерского округов. В частности, победитель аукциона должен будет провести подготовительные, пусконаладочные работы, сети инженерно-технического обеспечения, благоустроить территорию и оснастить ее комплексами фотовидеофиксации. Всего на оба конкурса заявились два участника. Контракты были заключены с ООО «Предприятие „ПИК“», предложившим за первый лот 507,9 млн руб. при начальной цене 510,45 млн руб., а за второй — 529,9 млн руб. при начальной цене 532,6 млн руб.

АО «Уралмостострой» — крупнейший в Прикамье дорожный подрядчик. Выручка в 2024 году превысила 11 млрд руб., чистая прибыль — свыше 71 млн руб. Весной 2025 года АО завершило процесс перерегистрации с Уфы на Пермь. Согласно «СПАРК-Интерфакс», 41% акций АО принадлежит бывшему начальнику уфимского Мостоотряда №30 (входит в УМС) Павлу Рабухину, 18,8% — директору челябинского филиала УМС Игорю Печенкину, 19,3% — Юлии Морозовой (по данным „Ъ-Прикамье“, близкой к скончавшемуся в 2017 году экс-гендиректору УМС Константину Морозову), еще 14,4% — Юрию Истягину, директору пермского филиала «УМС — Мосто­отряд №123».

ООО «Предприятие „ПИК“» занимается строительством автодорог и магистралей в Нижнем Новгороде с 1991 года. Выручка за 2024 год составила 12 млрд руб., чистая прибыль — 670 млн руб. Равноправными учредителями общества (по 50%) выступают местные предприниматели Евгений и Александр Чкалины. По данным официального сайта, «ПИК» производит дорожные, мостовые, тросовые, пешеходные и защитные ограждения, а также возводит модульные наземные пешеходные переходы и алюминиевые мосты. Согласно «СПАРК-Интерфакс», сейчас общество исполняет на территории Пермского края только два спорных контракта. Срок окончания выполнения всех работ — 30 июля 2026 года.

Как сообщил «Ъ-Прикамье» директор пермского филиала «УМС — Мостоотряд №123» Юрий Истягин, компания считает результаты госзакупок незаконными и планирует добиться их отмены. «В дальнейшем рассчитываем на повторное проведение торгов»,— уточнил господин Истягин. Подробности претензий руководитель не привел.

По данным «Ъ-Прикамье», истец считает, что с ООО «Предприятие „ПИК“» невозможно было заключить крупный контракт по капитальному ремонту в силу ряда причин. Среди них — недостаточный уровень ответственности подрядчика в саморегулируемой организации, а также отсутствие у него подтвержденного опыта капремонта.

С представителями «ПИК» связаться не удалось. В министерстве госзакупок Пермского края, которому подведомственно ГКУ, на вопросы относительно позиции по спору оперативно не ответили. Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», ни подрядчик, ни министерство требований «Урамостостроя» не признают. В частности, компания «ПИК» полагает, что требования истца противоречат принципам закона о контрактной системе, включая ее открытость, предсказуемость, равные права участников. При этом в обществе утверждают, что у компании уже есть опыт работы, необходимый для участия в закупке. В частности, в 2024 году ООО «ПИК» выполняло работы по приведению в нормативное состояние металлического барьерного ограждения на объектах в Москве. Тогда компания выиграла контракт на сумму свыше 3,98 млрд руб. Общество указывает также, что «Уралмостострой» пытался оспорить действия закупочной комиссии в ФАС, но в удовлетворении этих требований антимонопольный орган отказал.

Анастасия Леонтьева